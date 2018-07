Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters.



Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea unui oficial de rang inalt de la Moscova sanctionat de Trezoreria SUA, a precizat Departamentul Justitiei. Ea a fost arestata preventiv duminica si va fi audiata miercuri de o instanta. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dadarlat)