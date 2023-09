Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Nottingham, Marea Britanie, a murit dupa ce a fost lovit de tren in timp ce salva un „om aflat in dificultate” pe șinele de cale ferata, scrie Sky News. Sergentul Graham Saville a suferit rani grave joia trecuta, dupa ce a fost lovit de tren in timp ce salva un barbat de pe […] Articolul…

- Anglia se revolta inaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal feminin din cauza unor legi arhaice. Astazi, Anglia va intalni Spania in finala Campionatului Mondial de fotbal feminin. Intalnirea este programata la ora 13, ora Romaniei. Dupa 57 de ani de așteptare, Anglia vrea sa sarbatoreasca prima finala…

- CFR Infrastructura anunța lucrari in derulare pe șantierul feroviar din stația Ciulnița cu transbordare auto pe relația Ciulnița - Calarași Sud pana pe 15 septembrie. Viteza de circulație va crește la 160 km/ora.„Lucrari in derulare pe șantierul feroviar din stația Ciulnița cu transbordare auto pe…

- Gardienii Revolutiei -armata de elita a regimului de la Teheran - reprezinta cea mai mare amenintare la adresa securitatii Marii Britanii, afirma Londra, exprimand temeri ca acestia si-ar putea intensifica activitatile in Regatul Unit, afirma Sunday Times, relateaza Agerpres.Astfel, titulara Ministerului…

- Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson promite sa faca "tot ce este necesar" dupa ce prezența tritonilor - animale protejate prin lege in Marea Britanie - la noul sau conac din Oxfordshire i-a oprit planurile pentru construirea unei piscine in aer liber, scrie vineri, 4 august, Politico.Legile…

- Armata rusa ar putea incepe sa vizeze transportul maritim civil in Marea Neagra. Anunțul ingrijorator a fost facut de autoritațile din Marea Britanie. Avertismentul vine in contextul in care, Uniunea Europeana s-a angajat sa ajute Ucraina sa iși exporte aproape toate produsele agricole pe calea ferata…

- Secretarul pentru afaceri si comert al Marii Britanii, Kemi Badenoch, a semnat oficial un tratat care confirma aderarea la vastul bloc comercial din regiunea indo-pacifica CPTPP, acesta fiind cel mai mare acord comercial post-Brexit al tarii, transmite CNBC, informeaza News.ro.Semnat duminica, in…