Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii au fost împiedicati de talibani sa revina la lucru în institutiile publice sâmbata, când în Afganistan se reia saptamâna de munca, au spus mai multi dintre ei pentru AFP, potrivit Agerpres.”Am fost la biroul meu în aceasta dimineata, dar…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, a aterizat sambata, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni. Avionul a fost intampinat de miniștrii Bogdan Aurescu și Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe,…

- Un singur cetațean roman a fost evacuat pe cale aeriana din Kabul cu aeronava trimisa in Afganistan de statul roman. Acesta a fost transportat la Islamabad, in Pakistan. Ceilalți sunt blocați in oraș, iar autoritațile incearca sa-i aduca la aeroport. Misiunea aeronavei a avut loc noaptea trecuta. Aeronava…

- Un singur cetațean roman a fost evacuat pe cale aeriana din Kabul cu aeronava trimisa in Afganistan de statul roman. Acesta a fost transportat la Islamabad, in Pakistan. Ceilalți sunt blocați in oraș, iar autoritațile incearca sa-i aduca la aeroport. Misiunea aeronavei a avut loc noaptea trecuta. Aeronava…

- "Ii vom judeca pe talibani dupa fapte", a avertizat marti ministrul german al afacerilor externe, acuzand obstructionarea accesului la aeroportul din Kabul pentru afganii care doresc sa fuga din tara, relateaza AFP. "Ceea ce este important este ca aceasta faza de tranzitie sa fie pasnica…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN. „Talibanii afgani au declarat ieri ca razboiul din Afganistan s-a incheiat…

- Turcia, care negociaza cu SUA asigurarea securitatii aeroportului din Kabul dupa retragerea fortelor internationale din Afganistan, intentioneaza sa discute aceasta problema cu talibanii care se opun respectivei masuri, a anuntat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. "In…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…