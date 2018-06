Stiri pe aceeasi tema

- Un popas turistic urmeaza sa fie amenajat intre orasul Jimbolia si vama, in cursul lunilor urmatoare. Investitia nu greveaza bugetul local... The post Popas turistic in apropiere de Vama Jimbolia appeared first on Renasterea banateana .

- Imediat dupa Revoluție, Palatul Regal din Mamaia a ajuns in subordinea MAMAIA SA, o companie de stat cu datorii imense. In 2003, monumentul istoric este vandut societații Light System SRL la prețul unui apartament din stațiune. Superafacerea a fost incheiata intre Dan Lucian Victor și firma Light System.…

- O mașina parcata pe trotuar, in dreptul unei strazi din Sibiu, a fost distrusa dupa intervenția unei autospeciale de ridicat autoturismele parcate neregulamentar. ”Hingherii” de mașini au agațat cablurile de iluminat și stalpul s-a prabușit peste mașina și acoperișul unei case. Autovehiculul distrus…

- Panica in localitatea buzoiana Saranga, din cauza unui incendiu care a afectat o gospodarie. ISU Buzau a intervenit cu doua autospeciale de stingere si a reusit sa lichideze incendiul inainte ca acesta sa se extinda la vecinatati. Proprietarii locuintei au iesit imediat ce au observat flacari la acoperis.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu care a cuprins mase plastice si deseuri aflate pe proprietatea unui operator economic situat Calea Bucuresti din municipiul Targu-Jiu. La sosirea echipajelor…

- Proprietarii, trei adulti si un copil de 10 ani, au scapat ca prin minune dupa ce vecinii i-au alertat ca ies flacari din acoperis. Din cauza vantului puternic, pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar proprietarii s-au ales cu pagube…

- Doua persoane au fost ranite, sâmbata dimineata, în urma unei explozii care s-a produs la o casa din Navodari. Potrivit primelor informatii, casa este cazuta aproape în întregime.