O rulota a luat foc, in aceasta noapte, la Vadu-judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a fost anuntat in urma cu cateva minute la Dispeceratul ISU Dobrogea Constanta. Potrivit primelor informatii doua autovehicule s au ciocnit pe strada Nicolae Iorga din municipiul Constanta. O victima are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate. ...

- Prin apel la 112, in aceasta dimineata, in jurul orelor 05.00, salvatorii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina in municipiul Constanta cartierul Km 5. Apelantul a anuntat ca este nevoie de prezenta lor pe strada Fantanele, la un stalp de electricitate. Potrivit reprezentantilor…

- Un autotuturism s a rasturnat, imediat dupa miezul noptii, pe raza localitatii Poiana Stampei, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, spune ca au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj…

- Localitatea Morarești a depașit pragul de incidența de 4/1.000 de locuitori. De aceea, CJSU Argeș a dispus urmatoarele masuri:– interzicerea circulației in afara locuinței/gospodariei in intervalul 20:00 – 5:00 in zilele de vineri, sambata și duminica;– permiterea funcționarii operatorilor economici…

- Un incendiu a fost anuntat, in jurul orelor 05.30, la telefonul de urgenta al ISU Dobrogea Constanta. Apelantul a declarat pompierilor ca o casa din comuna Lumina, judetul Constanta, a luat foc. Acesta a mai precizat ca imobilul in cauza se afla situat pe strada Viorelelor. La locul indicat au fost…

- Sambata, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la desfașurarea unei intruniri la care participa aproximativ 60 de persoane. A fost vorba despre un parastas organizat de catre o familie de rromi, pe strada Horea din Huedin. Ioan Muntean,…

- In aceasta noapte, in jurul orei 03.00, prin apel la 112, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o casa.Potrivit apelantului casa in cauza se afla in Viisoara judetul Constanta. Acesta a mai precizat ca salvatorii trebuie sa ajunga pe…

- Alarma a sunat de trei ori la pompierii de la ISU Dobrogea Constanta acestia fiind solicitati la tot atatea interventii. Primul apel a fost facut putin inainte de miezul noptii. Militarii erau chemati la un incendiu, la un apartament, din municipiul Constanta, situat pe strada Industriala.Al doilea…