O rulotă a explodat, sâmbătă, în Mamaia! O rulota parcata intr-un popas turistic din stațiunea Mamaia a fost distrusa complet, sambata seara, in urma unui explozii. Proprietarii nu erau in interior, astfel ca nu s-au inregistrat victime.

