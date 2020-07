Stiri pe aceeasi tema

- Circa 76% dintre rusi au votat pana in prezent in favoarea reformelor constitutionale care i-ar putea permite presedintelui rus Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, conform sondajelor realizate la iesirea de la urne de Institutul de sondare a opiniei publice din Rusia (VTIOM, de stat), in…

- sursa foto: kremlin.ru „Rusia nu are revendicari teritoriale fata de niciunul dintre vecinii sai” a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului intr-o conferinta de presa pe marginea interventiei televizate la postul Rossiia1, la 18 iunie, a presedintelui Vladimir Putin, a relatat agentia…

- Sursa foto: Captura video DW Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Rusia cu sanctiuni in legatura cu uciderea unui cetatean georgian la Berlin, act care se presupune ca a fost comis la comanda Kremlinului, au informat agentiile dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Un purtator de…

- Librariile din Rusia au început deja sa vânda copii ale noii Constituții a țarii, deși referendumul cu privire la modificarile constituționale care i-ar permite lui Vladimir Putin sa ramâna la putere pâna în 2036 va avea loc pe 1 iulie, a relatat marți siteul RBC, potrivit…

- Statele Unite s-au declarat luni "indignate" de condamnarea in Rusia a americano-britanicului Paul Whelan la 16 ani de inchisoare pentru spionaj si au cerut "eliberarea imediata" a acestuia, informeaza AFP.Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a deplans "un proces secret, cu dovezi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters. Documentul, care contureaza politica de descurajare…

- In acest an se implinesc 75 de ani de la victoria armatei sovietice in fața Germaniei lui Adolf Hitler, dar celebra parada de la Moscova care marcheaza acest triumf va fi de aceasta data mai mult o sarbatoare-fantoma. Din cauza pandemiei, care impune restricții de distanțare sociala pentru combaterea…