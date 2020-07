O Românie se distrează, alta suferă… Cunoscutul medic timișorean Virgil Musta a declarat ca in acest moment exista doua Romanii. O Romanie a celor care sufera in spitale și alta a celor care se distreaza. In acest context, medicul a transmis un mesaj pentru cei care se distreaza in plina pandemie de COVID-19. „Sunt tineri care cred ca ei nu se […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

