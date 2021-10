O Romanie mai verde - cum eliminam toxicitatea provenita din transportul auto?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului județean Timiș, Alin Nica, a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și ministrul de Interne Lucian Bode, in cadrul careia a solicitat ridicarea restricțiilor pentru școli, sectorul HoReCa și activitațile sportive, indiferent de rata de incidența COVID-19,…

- Asemenea mașinilor moderne, și telefoanele mobile de ultima generație au un meniu secret, pe care producatorii nu il fac cunoscut utilizatorilor deoarece nu este neaparat necesar. Este cazul telefoanelor marca Samsung. Deși ascunde unele funcții mai puțin uzuale ale smartphone-ului tau, ai posibilitatea…

- Terasele din centrul Bistriței au inceput sa iși selecteze clienții, ținand cont de noile restricții. Majoritatea bistrițenilor care au trecut ieri pe la terasele din municipiu nu aveau vaccinul facut, astfel ca nu au fost serviți. Asta s-a vazut și in incasarile de ieri ale teraselor. Restaurantele,…

- Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters, conform Agerares. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au trebuit…

- „Razboiul si refugiile Si a venit o veste cutremuratoare Trecusera doar 22 de ani de pace de la revenirea Basarabiei la Patria-mama România si la 26 iunie 1940 Uniunea Sovietica, din porunca lui Stalin, da un ultimatum criminal ca populatia din Basarabia, Bucovina de Nord…

- In Franta, Consiliul Constitutional a validat joi seara legea care prevede extinderea acestui certificat digital COVID, precum si vaccinarea obligatorie a personalului medical. Cei care nu il au risca amenzi de mii de euro. Din 9 august, francezii vor trebui sa invețe sa-și prezinte in mod regulat permisul…

- In cateva zile, mai exact pe 6 august, va intra in vigoare certificatul verde obligatoriu pentru restaurantele de interior, muzee, cinematografe, sali de sport, piscine și multe alte activitați, iar operatorii se pregatesc pentru controale in incercarea de a evita riscul unor amenzi sau sancțiuni, relateaza…

- Italia, incepand din 6 august, introduce obligativitatea certificatului verde. Adica, vaccin pentru majoritatea peninsularilor, un permis de sanatate obligatoriu pentru acces in locuri cu spatii inchise precum cluburile si restaurantele, a anunțat joi seara guvernul condus de Mario Draghi. Așa numitul…