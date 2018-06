O Romanie mai indolenta, mai rau platnica si mai saraca

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a VI-a editie a Festivalului International al Cavalerismului se desfasoara in perioada 6 - 8 iulie, la Rucar, in judetul Arges, si este dedicat unui secol de Romanie moderna, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- UPDATE. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, neaga informatiile conform carora ar fi fost martora unui eveniment in cadrul caruia s-ar fi pus bazele unor racolari din PSD, subliniind ca ramane alaturi de familia sa politica."Auto-denunt politic: duminica, 13 mai, am fost la restaurantul…

- Ana Pauker a fost unul dintre cei mai atroce promotori ai stalinismului in Romania. De altfel, a fost omul de baza al sovietizarii tarii, fiind supranumita ”Stalin in fusta” pentru fanatismul si obedienta ei fata de principiile comunismului sovietic. La origine, a fost o tanara evreica dintr-o familie…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a facut un anunț de ultima ora cu privire la crima care a ingrozit intreaga Romanie. Cherecheș a decis ca recompensa pentru prinderea ucigașului Esterei sa fie marita.

- Margherita de la Clejani și Cezar Ouatu au misiunea ca in aceasta ediție “Ie, Romanie” sa descopere alaturi de Mircea Radu, prezentatorul show-ului, cele mai frumoase fete și cei mai talentați localnici din Crisana. Ulterior, vor trebui sa-i convinga pe aceștia sa vina la preselecții.

- In aceasta ediție “Ie, Romanie”, Gelu Voicu și Ozana Barabancea au misiunea sa descopere cele mai frumoase fete și cei mai talentați localnici din Moldova și sa-i convinga sa vina la preselecții.

- A fost o saptamana speciala in Republica Moldova si pentru intreaga Romanie. A fost ziua de 27 martie, ziua Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Un motiv de reflectie pentru ceea ce s-a intamplat acum un secol, dar mai ales asupra zilei de 27 martie si a perspectivelor Republicii Moldova.

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a declarat marti ca tara sa are nevoie de o Romanie puternica pentru a ramane cel mai fidel, solid si onest partener al Chisinaului pe traseul sau european.