- O femeie de 32 de ani a fost ucisa in Italia, la Catania, de catre propriul fiu in varsta de 15 ani. Adolescentul o acuza de tradare, pentru ca femeia se desparțise de tatal lui și voia ca și el sa rupa legatura cu acesta, barbatul aflandu-se din 2018 in inchisoare.

- Madalina avea doar 32 de ani cand a fost ucisa de soțul ei. El se saturase de viața din Italia și voia sa se intoarca acasa, in Romania. Doar ca mai tanara lui soție nu era de acord cu asta. A ucis-o cu 27 de lovituri de cuțit, apoi a stropit-o cu benzina și i-a dat foc.

- O tanara de 33 de ani, din Romania, a fost condamnata la inchisoare pe viața in Italia, pentru ca și-a torturat și ucis prietena, tot romanca, impreuna cu iubitul ei. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel din Palermo a confirmat la inceputul acestei saptamani pedeapsa pronunțata anterior…

- O romanca si fiul sau de 18 ani au fost uciși cu sange rece de un cetațean turc, soțul și tatal victimelor. Criminalul, un polițist turc, și-a pierdut cumpatul in urma unor certuri in familie. A vrut sa iși ucida soția, dar a picat victima și fiul lor, care a sarit in ajutorul mamei. Dupa crimele comise,…

- Sabina, o tanara din Romania, a devenit virala pe rețelele de socializare, mai precis pe TikTok, acolo unde videoclipurile sale strang sute de mii de vizualizari. Motivul este unul cat se poate de simplu: tanara mananca numai carne cruda. Daca unii o incurajeaza și o apreciaza, alții o critica destul…

- O romanca stabilita in Italia a primit cea mai mare veste a vieții sale. Femeia a moștenit o avere impresionanta, dar nu poate intra in posesia banilor, din motive șocante. Cu ce problema s-a trezit peste noapte. Are legatura cu raposatul ei partener. Motivul pentru care o romanca din Italia nu poate…

- O ingrijitoare romanca in varsta de 65 de ani a fost maltratata și batuta de angajatorul ei italian. Evenimentele au avut loc in locuința batranului, casa din Torrice unde femeia lucra ca badanta pentru a ajuta doi frați in varsta. Insa unul dintre aceștia, un batran de 76 de ani pensionat, incepuse…

- O fetita in varsta de 4 ani si jumatate a unor romani din localitatea Lrsquo;Aquila Abruzzo , Italia este in stare grava la spital dupa ce o masina fara sofer s a pus in miscare si a intrat in curtea gradinitei unde ea se juca impreuna cu colegii sai.Accidentul s a soldat cu moartea unui baietel de…