- Irina Hansen și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar la un eveniment de campanie, relateaza KNTV . Nascuta in Romania in 1978, Irina a emigrat in Statele Unite pentru a "scapa de domnia opresiva a unui dictator comunist", potrivit unui comunicat de presa, deși la caderea regimului comunist…

