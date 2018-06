Stiri pe aceeasi tema

- Romanca noastra a reușit sa bifeze un nou succes internațional. Cel mai recent partener al sau de pe micile ecrane este nimeni altul decat starul hollywoodian Keanu Reeves. Ana Ularu și acesta vor juca impreuna in thrillerul ”Siberia”. Vorbind despre actrița de origine romana, Keanu Reeves a declarat:…

- Romania se confrunta cu numeroase probleme dezbatute intens la nivel european, fara insa a li se gasi vreo rezolvare. Consumul de alcool in randul tinerilor de pana la 18 ani este in continua creștere, la fel și numarul avorturilor in randul adolescentelor.

- "Foxtrot", drama controversata inspirata de conflictul israeliano-palestinian, va deschide TIFF 2018 in prezenta regizorului Samuel Moaz, urmand sa ajunga in cinematografele din Romania incepand cu 8 iunie. "Foxtrot este poate unul dintre cele mai bune filme din ultimul an. La scurta vreme de la lansarea…

- Actrita Ana Ularu a facut senzatie pe covorul rosu la Premiile UNITER, care s-au decernat luni seara, la Alba Iulia. In cadrul Galei au fost premiati cei mai talentati oameni de teatru, iar frumoasei actrite i-a revenit sarcina de a inmana premiul pentru intreaga activitate actorului Anton Tauf. Din…