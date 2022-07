O româncă, ucisă de un rechin în Egipt Doua surse au declarat pentru Reuters ca trupul unei turiste romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit la cateva ore dupa un atac al unui rechin care a provocat moartea unei austriece in varsta de 68 de ani. Romanca este a doua persoana ucisa in urma unui atac al unui rechin […] Articolul O romanca, ucisa de un rechin in Egipt a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

