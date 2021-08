O româncă transporta în bagaj un adolescent. Ce le-a spus polițiștilor O romanca a vrut sa intre in țara cu un adolescent afgan ascuns intr-un geamantan. Tanara in varsta de 24 de ani se afla intr-un tren internațional. Descoperirea a fost facuta polițiștii de frontiera de la Curtici. Situația a fost semnalata in trenul IR 346 – 1, cu destinație Austria, in jurul orei 2.20. Poliția de Frontiera transmite ca in timpul verificarilor, polițiștii au constatat starea de agitație a unei femei, cetațean roman, in varsta de 24 de ani, așa ca i-au verificat cu atenție bagajele. In timpul controlului, politistii de frontiera au descoperit un adolescent ascuns intr-un geamantan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

