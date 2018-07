Stiri pe aceeasi tema

- Adriana a trait o poveste de iubire traumatizanta cu un barbat de origine araba. Aceasta a reușit sa scape de el, dar fetița ei a ramas in Arabia Saudita. Acum, femeia varsa lacrimi amare de dorul micutei ei.

- Liviu Varciu are o fetița cu Anda Calin. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cei doi parinți au creștinat-o deja pe micuța Anastasia, dar petrecerea de botez urmeaza sa aiba loc in curand. (CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIA IN PREMIERA CU FETIȚA LUI LIVIU VARCIU IMEDIAT CE…

- A aparut prima poza cu fetița nou-nascuta a Andei Calin și a lui Liviu Varciu. Iubita artistului a postat poza pe Instagram, alaturi de care a inserat cateva randuri. A primit zeci de mesaje, pline de complimente. La aproape noua luni dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei si a cunoscutului om de […]…

- Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu a facut publica prima ei fotografie alaturi de micuta Anastasia Maria. La aproape noua luni dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei si a cunoscutului om de televiziune, bruneta a decis sa le arate tuturor prima imagine, direct din spital.

- Liviu Varciu strange bani pentru un copil bolnav. Asta pentru ca de cand in viața lui a aparut micuța Anastasia, s-a schimbat total. El a devenit foarte sensibil la suferința celor mici și, atunci cand poate, incearca sa-i ajute. Liviu Varciu nu a ascuns faptul ca traiește una dintre cele mai frumoase…

- Liviu Varciu și Anda Calin sunt impreuna de la inceputul anului 2017 și au impreuna o fetița, Anastasia Maria. Deși relația dintre cei doi pare sa mearga bine, casatoria nu pare sa fie urmatorul pas pentru ei, așa cum s-ar aștepta toata lumea. Cel puțin asta declara iubita lui Varciu. Anul trecut,…

- Fetița cea mica a lui Liviu Varciu a implinit șapte luni de cand a venit pe lume. Liviu Varciu a devenit tatic pentru a doua oara anul trecut, in 2017 . Atunci, iubita lui, Anda Calin, a adus pe lume o fetița care a primit numele de Anastasia. Micuța Anastasia a fost botezata de curand. Liviu Varciu…