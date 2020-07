Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban atrage atenția: mastile de protectie trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. “Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii…

- Concurenta de pe locul II in finala „Romanii au talent” a devenit cunoscuta in Romania dupa momentul artistic contestat de unii internauti - o doina de catanie chinezesca interpretata in uniforma militara - care i-a adus biletul spre semifinala. Siena Vuscan este o mica vedeta in China, tara in care…

- Fostul comediant s-a dedicat de ani buni afacerilor in domeniul HORECA si a declarat la digi24.ro ca nu este foarte incantat de masurile de ajutor anunțate recent de Guvernul Orban. Mugur Mihaiescu spune ca acestea te lasa mai mult la mila bancilor, iar despre deschiderea treptata a teraselor și hotelurilor…

- Marcel Vela anunța ca din 15 mai, de fapt, nu poți ieși din localitate decat daca stai intr-o zona metropolitana. Ministrul de Interne anunțase cu o zi inainte ca se va circula liber intre localitați, dupa terminarea starii de urgența. Pe 14 mai expira starea de urgența in Romania. Mai multe restricții…

- Am vazut in ultimele luni eforturi de cercetare fara precedent și un numar record de studii. Dar sunt inca lucruri-cheie pe care nu le ințelegem despre pandemia pe care o traversam.O cautare pe motorul de cautare de lucrari științifice Google Scholar intoarce peste 180.000 de rezultate pentru COVID-19.…

- Nascuta in 1995, intr-un sat din Bucovina, Geanina Beleaga a crescut alaturi de mama, bunica și doua surori, iar la 13 ani a plecat de acasa pentru a deveni campioana mondiala. Canotoarea a fost la GSP Live in aceasta dimineața și a vorbit pe larg despre viața ei și drumul pe care l-a parcurs pentru…

- Speak și Ștefania formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania, dand dovada de o iubire sincera, cum rar intalnești. Și cum in ultima perioada toata lumea a pus accentul pe mama artistei, v-o prezentam astazi și pe cea care i-a dat viața lui Speak. Oare cum arata soacra ”Libelulei”?

- Oamenii mor cu zile așteptand sa le vina randul sa poata fi internați pentru o intervenție chirurgicala, in condițiile in care majoritatea spitalelor de stat au devenit unitați COVID-19. Ioana, din...