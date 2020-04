Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia, acolo unde o asistenta medicala romanca a fost rapusa de COVID-19. Doina a inceput sa se simta rau la sfarșitul lunii martie, ulterior starea de sanatate agravandu-se. Acum, o intreaga comunitate ii plange dispariția și nu iși poate reveni din șoc.

- Traiește de 30 de ani in Italia, la Roma, dar nu a uitat nicio secunda ca e romanca! Ramona Badescu este solidara cu noi toți, știe prin ce trec romanii, deși in Italia este mult mai grava situația generata de Coronavirus. La sfarșitul saptamanii trecute, vedeta a trimis in țara, din Italia, o mașina…

- O romanca stabilita in Italia coace cornulețe și le ofera medicilor din spitalul Santorso din Bologna, dorind astfel sa contribuie și ea, cu ce poate, la ajutorarea celor care sunt astazi eroi in halate albe.

- O romanca din Italia a filmat pentru „Adevarul“ strazile din Roma pustiite de carantina impusa de coronavirus. Femeia merge in continuare la munca pentru ca are un centru medical de care depind multi pacienti cu probleme ortopedice.

- O tanara romanca e disparuta la Londra, iar familia o cauta cu disperare. Romina e de negasit de doua zile, de cand a plecat de la munca, sambata seara, aproape de miezul noptii. "Numele ei este Romina Balint, ultima data a fost vazuta in Londra la locul ei de munca, din data de 1.02.2020, in jurul…