Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa in Spania chiar de fostul sau partener, cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie tanara ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman. Cristina era o romanca...

- Saveta Bogdan a facut dezvaluiri dureroase pentru Cancan. "Pe la varsta de 16 ani, am fugit de acasa, pentru a locui cu iubirea vieții mele de atunci! Eram atat de fericita, nu imi pasa de nimeni și de nimic. Din pacate, dupa nunta, soțul meu a devenit extrem de gelos. Nu ii convenea ca plec…

- O romanca a avut parte de o moarte infioratoare in timp ce era in Marea Britanie la munca. Ea a fost ucisa cu bestialitate de iubitul sau intr-un apartament aflat intr-un cartier din nord-vestul Londrei. Criminalul a injughiat-o mortal de mai multe ori, iar polițiștii l-au arestat. El urmeaza sa fie…

- Romanca si fiicele sale de patru luni, respectiv un an si jumatate, erau tinute captive in casa in care locuiau, in Almeria. Femeia a reusit sa-si anunte familia din Romania de calvarul prin care trece de mai bine de un an intr-un moment de neatentie al partenerului ei. Imediat, mama tinerei a mers…

- Barbatul ucis la Sebeș a fost injunghiat, o data, direct in inima. Un conflict care mocnea de mai multa vreme intre doi barbați care au crescut in același sat s-a terminat cu o crima comisa in plina strada. Asasinul, Valer Stancu, in varsta de 37 de ani, l-a atacat din senin pe rivalul sau, Adrian Ilie…

- Dornic sa iși apere onoarea, un barbat din Iași a incendiat mașina nașului sau de cununie, pe care l-a acuzat ca i-a „furat” nevasta, o femeie de origine straina. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Cazul a ajuns la tribunal, unde nașul și cu finul și-au […] The…

- Romanul condamnat la 22 de ani de inchisoare in Spania, pentru o crima pe care a comis-o, a fost extradat. Acesta urmeaza sa-și ispașeasca pedeapsa mai departe in Romania. ”La data de 26 aprilie a.c., un barbat, de 34 de ani, cetațean roman, a fost transferat din Spania, sub escorta,…

- O femeie din județul Suceava a fost ucisa de fostul soț, care apoi a incercat sa se sinucida. Ce e de-a dreptul neobișnuit e ca individul a incercat sa-și ia viața prin trei metode diferite. Criminalul a murit dupa doua zile, la spital.Femeia ucisa de fostul soț avea 68 de ani și lo cuia in […] The…