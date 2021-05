O româncă stabilită în Italia a fost oprită pe aeroport în România – ce avea în bagaje femeia O femeie din județul Harghita s-a stabilit in Italia acum doua decenii impreuna cu familia. In preajma sarbatorilor, romanca s-a intors acasa pentru cateva zile. La plecarea din Cluj, in aeroport, geamantanul cu bucate tradiționale a cantarit 42 de kilograme, cu 12 mai mult decat era permis de compania aeriana. Femeia și-a dorit sa aduca familiei, ramase in Italia, carne de miel, drob, slanina, carne de porc, fasole și carnați. Pe aeroportul din Cluj, la imbarcare, geamantanul romancei cantarea 42 de kilograme, cu 12 mai mult decat era acceptat, scrie Dejeanul.ro. Bagajul s-a umplut, astfel,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

