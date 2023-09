O româncă stabilită în Grecia, despre inundații: „Este sfârșitul lumii” Proprietați distruse, mașini aruncate de viituri in mare, ambarcațiuni aruncate pe mal, animale domestice inecate, oameni disparuți, afaceri ruinate… Așa arata Grecia dupa dezlanțuirea uraganului Daniel. Bilanțul nenorocirilor nici nu poate fi cuantificat. Pe insula Volos, in estul Greciei, oamenii nu-și mai recunosc orașul, dupa potop nimic nu mai este ca inainte. Iata cum descrie Brandușa Iacobescu, o romanca stabilita in Grecia, pentru Gandul, coșmarul prin care a trecut orașul și, mai ales, locuitorii lui: „N-avem apa curenta, suntem blocați de lume, s-a rupt un pod. Unii am ințeles ca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile devastatoare, Grecia este lovita de ploi torențiale și furtuni care au dus la decesul unui barbat in localitatea Volos, in partea central-estica a Greciei. Furtunile au facut prapad și in Bulgaria, unde apa a trecut de plafoanele mașinilor. ”Furtuni si ploi intense se produc marti mai…

- Inundatii de amploare in centrul Greciei. Cantitatile uriase de apa au umflat raurile din zona Volos - Agria, iar acestea au iesit din matca. Tara este sub cod rosu de precipitatii, iar meteorologii prognozeaza cantitati record de apa pe metrul patrat.

- Mai multe regiuni ale Greciei, lovite in vara de incendiile de vegetație, se confrunta acum cu ploi torențiale și cu inundații.Ploile torențiale au inundat case și drumuri din Grecia, iar un barbat a murit dupa ce un zid s-a prabușit din cauza vremii nefavorabile, au anunțat marți pompierii, conform…

- Fostul primar general al capitalei, Sorin Oprescu, condamnat și dat in urmarire generala, a fost fotografiat de turiștii romani la o petrecere cu mulți invitați in stațiunea Nea Fokea din nordul Greciei, in Halkidiki. Anul trecut, Oprescu a fost dat in urmarire dupa ce Curtea de Apel București l-a…

- Dan Helciug a ales sa petreaca vacanța mare in nordul Greciei, in Asprovalta. Deși incendiile au ocolit acest loc de vis, totuși, in prima zi, el a fost martorul unor imagini apocaliptice, dupa ce fumul, adus de nori, acoperise brusc cerul. Soții Dan și Elena Helciug ne-au povestit, in exclusivitate…

- In timp ce Atena, devastata de incendii, se pregateste pentru temperaturi aproape record in aceasta saptamana, o catastrofa ecologica pe termen lung ameninta leaganul civilizatiei occidentale: capitala Greciei risca sa se transforme intr-un desert. Nici tara noasta nu este ferita de acest scenariu sumbru.…

- Dupa celebrul episod al „contesei digitale" prinsa beata si drogata la volan, acum o noua vedeta a calcat stramb. Este vorba despre Xonia, care a fost trasa de dreapta de un echipaj de politie pe o strada din Sectorul 2. Oamenii legii au constatat ca interpreta consumase alcool, dar si substante interzise. …

- Principalul suspect in cazul crimei din sectorul 4, Ilie Marcel Serbuc, a marturisit luna trecuta mamei sale, la telefon, ca a ucis-o pe fetița gasita in lada unei canapele. Declarația mamei a devenit proba in dosar și a convins judecatorii de la Tribunalul București sa emita un mandat de arestare…