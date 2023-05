O româncă stabilită în Germania s-a căsătorit cu ea însăși Potrivit rbb24, Lavina Lazar o romanca in varsta de 40 de ani s-a casatorit cu ea insași. Aceasta s-a stabilit de mai mulți ani in Germania. „Am spus da și m-am uitat in ochii a douasprezece femei și a fost mult mai greu decat credeam. Mi-a fost foarte frica”, a marturisit ea publicației germane. A luat decizia de a se casatori cu ea insași, dupa ce s-a desparțit de partenerul ei in preajma datei fixate pentru nunta. Lavinia s-a mutat cu fostul iubit intr-un apartament mare, se gandeau la copii, voiau sa fie o familie. Relația lor nu a funcționat, iar visurile pe care le aveau impreuna s-au naruit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

