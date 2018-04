Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Craciun a murit in Italia in urma unei operații de liposucție. Tanara de doar 36 de ani s-a stins din viața, in brațele soțului, dupa noua luni de agonie, deși primise asigurari ca intervenția e una banala. Au aparut, insa, complicațiile și durerile cumplite pentru ca medicul care a operat-o…

- Sfarșit tragic pentru o romanca din Italia! Ana Maria Craciun (36 de ani) a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a facut o operație estetica banala. Femeia a murit miercuri (11 aprilie), in locuința sa din Orzinuovi, in brațele soțului ei. Romanca și-a facut operația estetica pe 5 iulie anul trecut,…

- O tanara romanca in varsta de 36 de ani a murit in agonie, dupa ce s-a dus la o clinica din Milano pentru o banala operatie de liposuctie. Operatia presupunea indepartarea de țesut gras din ...

- O ampla actiune pentru destructurarea unei retele formata din romani și italieni, care ar fi cauzat prejudicii in valoare de 1.000.000 de euro, prin infracțiuni informatice, are loc miercuri. Hackerii ar fi atacat mai multe banci comerciale, aproximativ 200 de persoane fiind victime ale acestora. Potrivit…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Polițiștii italieni au oferit primele detalii despre cauzele accidentului de joi dimineața din Italia care a omorat trei persoane și a ranit mai mult de alte 40. Tot sambata au aparut și imaginile surprinse de camerele de luat vederi cu puțin timp inaintea accidentului. In filmare se pot vedea scantei…

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost adusa la UPU…