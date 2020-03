Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar (fosta Andrei) a cucerit, duminica, alaturi de germanca Julia Wachaczyk, primul sau titlu WTA la dublu din cariera, prin victoria cu 7-5, 6-4 in fata olandezelor Lesley Pattinama Kerkhove/Bibiane Schoofs, in finala turneului de la Lyon, dotat cu premii…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar si germanca Julia Wachaczyk s-a calificat in finala de dublu a turneului WTA de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa o victorie cu 6-3, 6-1 in fata rusoaicelor Vitalia Diatcenko/Natela Dzalamidze, scrie Agerpres.…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar si germanca Julia Wachaczyk s-a calificat, vineri, in finala de dublu a turneului WTA de la Lyon ( Franta ). Cele doua s-au impus cu scorul de 6-3, 6-1 in fata rusoaicelor Vitalia Diatcenko/Natela Dzalamidze. Paar si Wachaczyk, care in…

- Simona Halep (2 WTA) va evolua și în proba de dublu din cadrul turneului Premier de la Dubai. Românca va face echipa cu germana Julia Goerges (31 WTA). Halep și Goerges vor debuta împotriva echipei Makoto Ninomiya/Zhaoxuan Yang (Japonia/China). Daca vor trece de prima runda,…

- „Parasite” este cel mai bun film al anului Scris si regizat de Bong Joon-Ho, reprezentant al noului val sud-coreean, consacrat pentru originalitatea filmelor sale, care se adreseaza deopotriva cinefililor, dar si marelui public, pelicula „Parasite” este o excelenta satira, plina de suspans, ce abordeaza…

- Simona Halep a intrat pe 3 februarie in istoria tenisului mondial feminin. Romanca a inceput cea de-a 315-a saptamana consecutiva in Top 10 mondial, un record absolut in domeniu.Pentru Simona, totul a inceput la 27 ianuarie 2014, atunci cand a intrat in premiera in Top 10 mondial. De atunci s-au scurs…

- Australian Open 2020 debuteaza in noaptea de duminica spre luni, iar starurile tenisului au o sansa importanta de a atinge borne importante la Melbourne. Evident, cei care au cele mai mari sanse de a-si trece in cont noi recorduri sunt „Big 3“ din tenisul masculin, in ordinea actuala din clasamentul…

- Serena Williams (10 WTA) și Caroline Wozniacki (38 WTA) au decis sa faca pereche in proba de dublu a turneului de la Auckland (Noua Zeelanda), care se va disputa in perioada 6-12 ianuarie, scrie Mediafax.Cele doua sportive, care au ocupat in trecut poziția de lider mondial, vor evolua pentru…