Prima femeie din Romania care a zburat in simpla comanda pe supersonicul MiG-21 LanceR a devenit de joi și prima femeie pilot-comandant in cadrul unui grup strategic NATO. Locotenent-comandorul Simona Maierean, pilot in cadrul grupului multinațional de piloți care opereaza aeronavele tip C-17 Globemaster III in cadrul Unitații Multinaționale de Transport Strategic (Strategic Aircraft Capability - SAC) din Baza Aeriana Papa din Ungaria, a devenit prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronava din Grupul de Transport Aerian Strategic al SAC. La numai 24 de ani,…