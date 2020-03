O româncă s-a sinucis vineri în Utrecht aruncându-se de pe bloc. Mesajul din biletul de adio: ”Am coronavirus” Criza globala iscata de coronavirus afecteaza populația nu doar fizic și economic, ci și la nivel psihic. O femeie originara din Tulcea, aflata de mai multa vreme la munca in Olanda, a recurs la un gest extrem: s-a sinucis aruncandu-se in gol!Inainte sa-și ia zilele, in biletul de adio lasat apropiaților, romanca a dat vina pe pandemia care sufoca lumea.N.S., 39 de ani, a decis sa incheie socotelile cu aceasta lume, vineri, 27 martie, sarind de pe un bloc din Utrecht. Impactul cu solul i-a fost fatal, iar salvarea vieții sale n-a fost posibila de catre echipajul medical sosit la locul accidentului.Femeia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

