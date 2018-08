Stiri pe aceeasi tema

- Grecoaica Maria Sakkari va fi adversara romancei Mihaela Buzarnescu in finala turneului feminin de tenis de la San Jose (California), competitie WTA dotata cu premii totale de 799.000 dolari. Sakkari (23 ani, locul 49 mondial) a invins-o sambata, in semifinale, cu 3-6, 7-5, 6-2, pe americanca Danielle…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de belgianca Elise Mertens, cu 4-6, 6-3, 6-1.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 24 WTA) și Elise Mertens (22 de ani, 15 WTA) joaca astazi, de la ora 20:00, in semifinalele turneului WTA de la San Jose. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2. live de la 23:00 » Mihaela Buzarnescu Elise Mertens Mihaela Buzarnescu are…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, favorita numarul 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la San Jose (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 799.000 dolari, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, in fata britanicei Johanna Konta, intr-o partida disputata…

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu. Buzarnescu…