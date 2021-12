O româncă pe lista celor mai buni actori din 2021, decretați de New York Times Actrița romanca Katia Pascariu, pe lista celor mai buni actori din 2021, publicata de New York Times. Protagonista filmului ”Babardeala cu bucluc sau porno balamuc”, al lui Radu Jude (premiat cu Ursul de Aur la Berlin), Katia Pascariu are 38 de ani și a terminat Universitatea Naționala de Arta teatrala și Cinematografica ”I L Caragiale” in 2013 și este și lucrator cultural și trainer artistic. Katia Pascariu concureaza cu Denzel Washington, pentru rolul din “The Tragedy of Macbeth” ori Joaquin Phoenix pentru “C’mon, C’mon” FOTO: Captura din New York Times. O romanca pe lista celor mai buni actori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

