O româncă însărcinată, rămasă pe străzi în Italia: "Sunt gravidă în 3 luni, nu am bani de mâncare! Nu am medic. Vreau acasă" "Salut, oameni buni! Sunt gravida in trei luni și jumatate. Am ramas aici. Am fost la aeroport sa pot sa-mi iau bilet, nimeni nu ma ajuta. Am sunat la Ambasada, niciun ajutor. Am sunat la Minister, a fost singurul care mi-a dat un sfat. Am ajuns in strada, nu mai am loc de munca, nu mai am unde sa stau. Sunt in fața blocului și nu știu pe unde sa o iau. Am intrebat de bilete de avion și polițiștii de acolo au spus ca vor sa-mi dea amenda", spune femeia. "Sunt o fata de 28 de ani, sunt gravida si raman pe strazi. Ce sa fac? Ce sa fac? In ce hal am ajuns sa nu mai pot sa plec acasa la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

