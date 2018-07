Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Italia, insarcinata, s-a aruncat in apa pentru a-si salva cainele, dar n-a mai putut sa iasa. Cainele romancei, in pitbull, a cazut in canalul Burana, din Bondeo, Ferrara, acolo unde aceasta locuieste. Fata nu a stat pe ganduri și a sarit imediat dupa el. La un moment dat, acesteia i…

- U Craiova și-a prezentat oficial cele doua transferuri: mijlocașul Alexandru Cicaldau (21 de ani) și portarul Mirko Pigliacelli (25 de ani). "Am ales Craiova pentru ca, deși am jucat foarte mulți ani in Italia, nu am avut posibilitatea sa evoluez pentru un club atat de mare. Pentru mine a fost o oportunitate…

- O femeie de origine romana și-ar putea pierde brațul, in urma unui accident de munca petrecut intr-un magazin de preparare a pastelor proaspete, in Sicilia. Tanara, in vasta de 27 de ani, a ramas cu brațul blocat intr-o mașina de fabricat aluat, in timp ce incerca sa-l curețe. Dispozitivul a inceput…

- Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa Manciano - Italia nu au putut face nimic pentru a salva viața unui roman in varsta de 31 de ani. Acesta se afla in vacanța impreuna cu iubita lui.

- Sorana Carstea (43 WTA) a devenit a doua jucatoare din Romania care a parasit competitia inca dupa primul meci. Spre deosebire de Mihaela Buzarnescu (33 WTA) insa, „Sori“ si-a chinuit teribil adversara din runda inaugurala.