- Lumea aviatica din Romania s-a cutremurat auzind vestea ca Sorin Enghel, comandantul Aeroclubului din Iași, a trecut in neființa. Totul a devenit infiorator la aflarea faptului ca parașuta lui Sorin Enghel s-a incalcit cu o alta ce era controlata de un concurent Sorin Enghel a fost unul dintre cei mai…

- O tanara in varsta de 23 de ani, de naționalitate romana a fost gasita fara suflare luni dimineața, pe marginea unui drum din Cassino, in provincia Frosinone, regiunea Lazio, Italia. Victima a decedat dupa ce a fost lovita de o mașina, iar șoferul a parasit locul accidentului fara sa-i acorde primul…

- Andrea Compagno (26 de ani), desemnat Jucatorul lunii august in GSP, a vorbit despre cum s-a adaptat la viața in Romania. Atacantul este increzator inaintea meciului cu West Ham, in ciuda cotei extraordinare a jucatorilor londonezi. - Andrea, ai jucat in Italia și San Marino, apoi a venit transferul…

- Carabinierii din Castiglione dei Pepoli, provinciat Bolgna, nordul Italiei, au arestat un roman de 50 de ani, care și-a agresat soția din cauza ca „nu a vrut sa iasa la plimbare cu el”, scrie publicația Il Resto del Carlino . Incidentul s-a petrecut marți, 30 august, Lovita cu pumnul in fața, femeia,…

- Viața unui elvețian revenit la Craiova: „Eu zic ca sunteți mai fericiți. Mai incet, mai sigur. Sunteți patrioți și nebuni, in sensul bun”.Ivan Martic, 31 de ani, s-a intors la Universitatea Craiova pentru a se lupta la titlu, elvețianul facand un portret romanilor in comparație cu ceea ce a vazut și…

- O tanara de 33 de ani, din Romania, a fost condamnata la inchisoare pe viața in Italia, pentru ca și-a torturat și ucis prietena, tot romanca, impreuna cu iubitul ei. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel din Palermo a confirmat la inceputul acestei saptamani pedeapsa pronunțata anterior…

- Cand vine vorba despre viața sa privata, Corina Caragea este foarte discreta. Prezentatoarea de la PRO TV a reacționat dupa ce s-a zvonit ca s-a casatorit in mare secret. In anul 2018, dupa ce a luat parte la o nunta in Toscana s-a zvonit ca vedeta de la PRO TV s-ar fi casatorit in mare secret. Corina…