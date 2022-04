Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in Austria, unde o femeie in varsta de 30 de ani, a intrat cu mașina intr-un camion care venea din sens opus. DIn pacate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata decedata. In momentul de fața autoritațile cauta martori la acest accident teribil.

- Subinspector de poliție Sturz Dragoș-Florin, șeful Poliției Cristuru Secuiesc, s-a stins din viața in urma unui accident rutier de proporții. La doar 24 de ani, viața sa a fost curmata, dupa un impact de-a dreptul cumplit și violent. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un tanar roman s-a stins din viața, dupa ce un accident grav de motocicleta a avut loc, in Italia. Din pacate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un alt eveniment tragic a avut loc, in urma unui accident rutier din Italia. Un roman, in varsta de 29 de ani, s-a stins din viața, cateva mai zile mai tarziu, dupa autoturismul in care se afla a fost distrus in totalitate.

- Clubul german de fotbal Borussia Moenchengladbach a anuntat joi ca fundasul Jordi Bongard (20 ani), component al echipei sale Under-23, a incetat din viata in urma unui accident rutier, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Doi soți s-au stins din viața, dupa ce un accident rutier a avut loc in Buzau. Autovehiculul in care se aflau a intrat intr-un TIR. Traficul a fost blocat pentru minute intregi. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs incidentul.

- Dincolo de durerea de neimaginat prin care trec, dupa ce și-au pierdut copila, in urma unui cumplit accident rutier, parinții unei adolescente au ales sa faca un gest impresionant, pentru care cuvintele, oricat le-am cauta, sunt puține. Așa s-a ajuns ca alți trei copii – unul de 8 și alți doi in varsta…

- Momente de groaza au avut loc in aceasta dimineața, intre localitațile Valea Mare și Jitaru, pe DN 65-E 574, acolo unde doua autoturisme au intrat in coliziune directa, rezultand moartea unui șofer și ranirea celui de-al doilea. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, care au facut…