Angela Crețu a fost numita de la 1 ianuarie in funcția de director general al brandului internațional de cosmetice Avon, aceasta fiind responsabila cu afacerile din afara Americii Latine și cu supravegherea marcii Avon la nivel internațional, informeaza Associated Press.

"Originara din Romania, doamna Crețu are o experiența de peste 20 de ani la Avon in diverse funcții de conducere, cel mai recent in postul de vicepreședinte al grupului și director general pentru regiunea Europa Centrala, responsabil…