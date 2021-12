Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe de la Paris a publicat duminica, pe Twitter, un omagiu adus avocatei romane Sarmiza Bilcescu in care aminitește ca a fost un pioner in lumea dreptului. Postarea a fost remarcata de ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, intr-o postare pe Facebook . „In 1884, Sarmiza…

- O situație ajunsa, joi, in atenția opiniei publice, dar și a oamenilor legii vizeaza un incident ce a avut loc in București. Mai precis in sectorul 3 al Capitalei. S-a aflat ca o femeie a ajuns in grija cadrelor medicale, fiind transportata la un spital din București, dupa ce s-ar fi simțit rau, odata…

- O femeie in varsta de 57 de ani a intrat in stop cardio-respirator dupa o dezinsecția facuta intr-un bloc din Capitala. „La data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 10:00, Secția 12 Poliție a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca unei femei i s-a facut rau dupa ce a intrat intr-un bloc…

- O femeie din București a ajuns joi la spital, dupa ce in blocul in care intrase a fost facuta o dezinsectie. Secția 12 Poliție a fost sesizata ca unei femei i s-a facut rau dupa ce a intrat intr-un...

- O femeie in varsta de 57 de ani a intrat in stop cardio-respirator dupa o dezinsecția facuta intr-un bloc din Capitala.Echipajul de la Ambulanța a ajuns de urgența la fața locului pentru a o resuscita. Femeia nu locuia in blocul respectiv, dar avea grija de o locatara in varsta. Ei i s-a facut rau cand…

- Universitatea de Vest Timișoara gazduiește joi, 11 noiembrie, incepand cu ora 18:00, conferința „Mai este Shakespeare contemporanul nostru?”, susținuta de filologul și eseistul Adrian Papahagi, licențiat in anglistica, in prezent conferențiar la catedra de engleza a Facultații de Litere la Universitatea…

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- O femeie din București a dat foc unor produse intr-un magazin de electrocasnice, dintr-un mall din sectorul 6 al Capitalei. Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Conform imaginilor, o femeie intra in magazin, se uita dupa camerele de supraveghere și la un moment dat se oprește intr-un punct…