- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Autoritatile din Norvegia au anuntat, joi seara, cele mai stricte masuri aplicate "pe timp de pace", pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Norvegia va aplica cele mai dure masuri "de pe timp de pace", a declarat joi seara Bent Høie, ministrul norvegian al Sanatatii,…

- Presedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a anuntat joi ca guvernul spaniol ia in considerare inchiderea capitalei ca masura de a opri raspandirea coronavirusului in Spania, relateaza Reuters. Guvernul spaniol a negat miercuri ca ar avea in plan o astfel de decizie.Cum a reușit Rusia…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Guvernul trebuie sa prezinte, în cel mai scurt timp, un plan de acțiune pentru protejarea economiei și a locurilor de munca în contextul crizei provocate de coronavirus, spune liderul USR, Dan Barna.El afirma ca domenii precum transporturile, turismul, retailul, alimentația publica,…

- Echipa feminina de polo pe apa a Spaniei a castigat in premiera medalia de aur la Campionatele Europene 2020 din Ungaria, dupa ce a invins in finala Rusia cu 13-12 (3-4, 5-4, 2-2, 3-2). Spania a cucerit...

- Furtuna Gloria, care a afectat estul Spaniei, nu numai ca a provocat nenumarate daune, ci a luat și vieți omenești. Printre victime se numara și o romanca in varsta de numai 54 de ani. Incepand de duminica, estul Spaniei precum și Insulele Baleare au fost afectate de puternica furtuna Gloria. Din nefericire,…

- Puternica furtuna Gloria a facut ravagii in nord-estul Spaniei. La Barcelona si in statiunile de pe litoralul Cataloniei, vantul si valurile uriase au devastat plajele si chiar constructiile de pe malul marii. Strazile unui orasel au fost acoperite de spuma venita din mare.