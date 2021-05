Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva ani, femeia l-a mințit pe barbat ca are nevoie de bani fie pentru investigații medicale, fie pentru a-și reconstrui sanii. Iar atunci cand barbatul a ramas fara bani, a fost imediat parasit de romanca. Disperat, el s-a adresat Politiei, iar din acel moment a aflat ca povestea lui de dragoste…

- O romanca din Spania l-a convins pe barbatul care se indragostise nebuneste de ea sa-si deschida punga si sa intre in datorii pentru ea. Spaniolul si-a vandut trei proprietati si a luat cinci credite pentru a-i satisface pretentiile femeii, insa idila lor nu s-a terminat bine.

- Revolta și indignare in familia lui Isabell Elena Raducanu, tanara romanca ucisa fara mila in Spania, in 2019, dupa ce iubitul ei Juan Vicente – presuspusul autor al crimei – a fost eliberat pe cauțiune. Fratele romancei considera eliberarea barbatului o greșeala și spune ca altfel ar fi stat lucrurile…

- Suspectul din cazul uciderii unei romance de 36 de ani a fost eliberat de o instanta din Valencia. Femeia a fost ucisa in urma cu doi ani. Aceasta a fost gasita injunghiata de mai multe ori si cu gatul taiat. Familia romancei se revolta. Principalul suspect in cazul mortii unei romance de 37 de ani…

- O tanara din Romania este anchetata pentru inșelaciune in Spania, dupa ce a pacalit un batran de 93 de ani sa-și schimbe testamentul in favoarea ei și sa-i dea aproximativ 200.000 de euro, bani pe care ii avea intr-un cont bancar.