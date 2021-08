Stiri pe aceeasi tema

- Fiica de doar cinci anișori a unui cuplu de tineri stabiliți in Italia a murit, la scurt timp dupa ce a mancat de pranz. Ariana se afla acasa cu mama ei, iar dupa ce a mancat, i s-a facut rau. Echipajele de salvare s-au chinuit in zadar, minute in șir, sa o readuca la viața.

- Miercuri seara, între localitațile Morlaca și Hodiș a avut loc un accident în urma caruia doi tineri parinți și fiica lor de 7 ani au murit, iar un baiat de 10 ani a supraviețuit, fiind însa ranit grav și transportat cu un elicopter SMURD la spital.…

- O tanara familie din Republica Moldova a fost distrusa miercuri dupa-amiaza pe un drum din județul Cluj și din impactul cu un TIR al mașinii in care se afla familia a scapat cu viața doar un baiețel, scrie Observator News, care are marturia camionagiului implicat in accident.Un tata de 29 de ani, mama,…

- O fetița romanca, in varsta de 5 ani, ar fi fost abuzata de un barbat de 60 de ani, in Ancona, regiunea Marche, Italia. Individul, de origine tunisiana, a respins pana acum acuzațiile care i-au fost aduse.

- O femeie și-a injunghiat fetița de 11 ani, miercuri dimineața, iar apoi a incercat sa se sinucida. Tragedia s-a produs in localitatea ilfoveana Popești-Leordeni, informeaza Digi24 . Fetița era acasa cu ambii parinți. Mama a atacat-o cu un cuțit, iar tatal a intervenit. Copilul a fost dus la un spital…

- O tanara de 18 ani a fost ținuta ostatica de o grupare de proxeneți condusa de un cuplu de romani si de un italian, in Ostia, Italia. Tanara a fost constransa sa se prostitueze convinsa de iubitul ei, care i-a spus ca are o datorie de 8.000 de euro catre membrii grupului infracțional. Politia ancheteaza…

- O prostituata romanca a fost luata la bataie de sotia unui client. Scenele au fost vazute de mai multi trecatori pe o sosea dintre cartierele Quartierino si Stanic, din Bari, Italia, conform stiridiaspora.ro.