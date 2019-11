Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Italia a lansat un apel disperat pe Facebook, dar si la televiziuni, pentru a-si gasi fiica disparuta, despre care crede ca a fost rapita. Letizia Diana David, in varsta de 17 ani, a disparut duminica, 24 noiembrie 2019, la primele ore ale diminetii. Mama fetei, Ioana Botezatu,…

- Ioana Botezatu este numele mamei fetei disparute in Italia si dusa mai departe catre Germania. Aceasta a apelat atat la Facebook, cat si la televiziuni, considerand ca fiica ei a fost rapita.

- Specializata in studiul exoplanetelor, Roxana Lupu este cercetator la NASA. Romanca spune ca este posibil ca intr-o zi sa gasim viata in spatiu, dar pana atunci vor aparea alte descoperiri si probleme grave.

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Italia. Femeia de 31 de ani a fost injunghiata de mai multe ori de sotul ei, tot roman, cand fetita lor era la scoala. Barbatul a fugit apoi cu masina si a incercat sa se sinucida. Carabinierii, insa, l-au gasit in stare grava, in parcarea unui hotel, si l-au…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, scrie pe Facebook ca are date despre traficul de tinere și cum sunt acestea ascunse in Italia, menționand cazul unei fete dusa din Romania și preluata in Bolzano la doar doua zile de la dispariția Alexandrei.Redam postarea lui Alexandru Cumpanașu:…

- O adolescenta a fost batuta intr-un parc din Capitala. Imaginile au fost postate pe Facebook. Motivul pentru care i s-a aplicat corecția este halucinant. VIDEO VIDEO Adolescenta batuta, intr-un parc din Capitala O adolescenta a fost lovita cu pumnii și cu picioarele, apoi tarata de par prin Parcul Morarilor…

- Colegele Luizei Melencu au inceput ieri școala. Manualele de anul trecut ale fetei au ramas acasa. Diriginta Luizei a rugat-o pe mama sa le aduca la liceu, dar femeia nu se indura, parca ar capitula definitiv, daca s-ar desparți de ele. Iar profesorii inca nu i-au incheiat situația școlara Luizei pe…

- Zeci de polițiști au fost mobilizați pentru a cauta o fata de 15 ani din Medgidia, județul Constanța. Anchetatorii au descoperit ca adolescenta plecase impreuna cu o ruda pentru a se casatori cu un tanar din județul Tulcea, contra unei sume de bani. Familiile nu s-ar fi ințeles asupra prețului „vanzarii”…