O româncă din Italia arsă pe față de concubin cu un fier de călcat încins O femeie de origine romana din Italia traiește sub teroarea partenerului. Concubinul sau a ars-o pe fața cu un fier de calcat. Femeia mutilata ar mai fi avut de suferit și in trecut din cauza barbatului. Acum, insa, acesta i-a provocat leziuni grave ce au necesitat 30 de zile de ingrijire medicala. Barbatul care și-a […] The post O romanca din Italia arsa pe fața de concubin cu un fier de calcat incins appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

