O româncă din Italia a fost găsită moartă în casă în ultima zi din an O romanca de 50 de ani din Italia a fost gasita moarta in casa, dupa ce, cu cateva clipe inainte sa-și dea ultima suflare, femeia a apucat sa-și sune o prietena și sa-i spuna ca se simte foarte rau. Pompierii au spart geamul de la balcon pentru a intra in apartamentul de la etajul al doilea al femeii. Romanca de 50 de ani ar fi suferit un infarct. Prietena femeii a alertat serviciile de urgența, dar echipajul de prim-ajutor nu a putut face nimic pentru a o salva. Cel mai probabil, romanca a suferit un infarct in timp ce se afla singura acasa, in locuința ei din Olbia, de pe via Leonardo da Vinci.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

