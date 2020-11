Stiri pe aceeasi tema

- Tatal și fratele lui Hamude se afla in spatele gratiilor de mai bine de șase luni. Stripperul este distrus și nu știe cand iși va reveni din șocul incarcerarii rudelor sale de sange. Acum se așteapta sentința definitiva ce urmeaza sa fie aplicata celor doi barbați. Cați ani de inchisoare risca aceștia?

- O romanca de 37 de ani, infectata cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prinsa calatorind cu trenul in Italia, intre localitatile Terni și Terontola. Carabinierii care verificau ca toți calatorii sa aiba masca de protecție purtata corespunzator, au depistat-o pe romanca in urma unor…

- Situație de-a dreptul incredibila provocata de 20 de romani infectați cu COVID-19! Au fugit din carantina, din Italia și s-au intors acasa, in Romania! Ce pedeapsa risca muncitorii? Autoritațile italiene sunt pe urmele lor!

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Capitala a fost reținut pentru 72 de ore, pentru comiterea unui jaf. Acesta anterior s-a dovedit a fi judecat pentru infracțiuni similareLa data de 8 octombrie, individul, in timp ce se afla pe strada Hristo-Botev, a furat de la o doamna in

- O adolescenta de nationalitate romana, disparuta in Italia la inceputul lunii august, a fost gasita dupa 58 de zile de cautari disperate. Fata de 17 ani a trecut prin momente de coșmar: aceasta a fost rapita și agresata zile la rand de trei tineri romani, scrie ziarul Adevarul. Elena in varsta de 17…

- Incepand din 1953, furtunile tropicale din Atlantic au fost denumite conform unor liste intocmite de Centrul pentru Uragane din Statele Unite si apoi de un comitet international al OMM. Initial, listele includeau doar prenume feminine. In 1979, au fost introduse prenume masculine, iar in prezent acestea…

- Ziarul Unirea Barbatul din Apuseni care și-a decapitat fratele cu toporul, trimis in judecata pentru omor: Ce pedeapsa risca pentru fapta sa Barbatul din comuna Mogoș, județul Alba care si-a omorat fratele, decapitandu-l cu un topor a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.…

- Mario Iorgulescu se afla și acum internat in Italia, iar procurorii cer arestarea și judecarea lui pentru omor, deși acesta nu a dat nici pana in ziua de azi vreo declarație. Cum au constituit anchetatorii dosarul fiului de milionar fara marturiile celui vinovat?