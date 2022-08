Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Germania iși cauta de trei luni fiul disparut. Urmele lui s-a pierdut intr-o padure din Elveția, așa ca femeia a mers de mai multe ori in zona in speranța ca il va gasi. Povestea ei i-a impresionat pe jurnaliștii elvețieni care au insoțit-o intr-una din calatoriile ei și au scris despre…

- Lacul Garda, cel mai mare lac din Italia, cu o circumferința de 144 de kilometri și o suprafața de 370 de de kilometri patrați, a ajuns la cel mai scazut nivel inregistrat vreodata. Zone intregi s-au transformat in „deșert”, iar apa a ajuns la un nivel de temperatura similar cu cel din Marea Caraibelor,…

- Epava unui avion care s-a prabușit in Alpii elvețieni in 1968 au fost descoperite pe un ghețar dupa mai bine de 54 de ani, a anunțat vineri poliția. Ramașițele au aparut pe ghețarul Aletsch din sud-vestul cantonului Wallis, langa varfurile munților Jungfrau și Monch. Avionul transporta 3 pasageri Poliția…

- Horațiu Moldovan (24 de ani), portarul giuleștenilor, a starnit interesul mai multor formații din strainatate. Rapid a reușit mutarea verii in Liga 1. L-a vandut pe Rareș Ilie (19 ani) la Nice, iar acum poarta discuții și in jurul portarului Horațiu Moldovan. Din informațiile Gazetei, cluburi din Elveția,…

- Autoritatile au reluat, sambata dimineata, cautarile baiatului de 10 ani din judetul Dolj, disparut de acasa vineri si despre care sunt indicii ca s-ar fi inecat in Dunare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania a cucerit sase medalii, una de aur, doua de argint si trei de bronz, duminica, in finalele Cupei Mondiale III de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Romania a participat la prima competitie internationala importanta dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo de vara trecuta cu 10 echipaje, compuse din…

- Trupului baiatului de 18 ani care, duminica dupa-amiaza, a disparut in timp ce se afla la scaldat, in apele Dunarii, in zona localitatii giurgiuvene Gostinu, a fost recuperat, luni dupa-amiaza, de catre scafandri, informeaza News.ro . Echipajele de pompieri si scafandri care au reluat, luni, actiunea…

- Un tanar de 26 de ani a fost arestat la Vama Giurgiu, dupa ce polițiștii de frontiera au gasit in duba pe care o conducea cinci sirieni, migranți ilegal. Reprezentanții Poliției de Frontiera Giurgiu anuța ca la data de 02.06.2022, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a…