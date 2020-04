Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii sezonieri romani aflati la munca in Germania, la cules de sparanghel sau capsuni, sunt o categorie de cetateni care au putut pleca din tara in perioada starii de urgenta. Multi dintre acestia nu s-au putut adapta la situatia intalnita la fata locului si, fie au refuzat sa lucreze, fie au…

- Muncitorii sezonieri romani aflati la munca in Germania, la cules de sparanghel sau capsuni, sunt o categorie de cetateni care au putut pleca din tara in perioada starii de urgenta. Multi dintre acestia nu s-au putut adapta la situatia intalnita la fata locului si fie au refuzat sa lucreze, fie au plecat.

- Recunoscut ca un politician populist și cu un discurs profund antieuropean, Nigel Farage ii instiga pe britanici impotriva muncitorilor sezonieri din Romania. Recent, el a postat pe Facebook o fotografie cu haosul de pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, in care apar mii de oameni care se inghesuie…

- Tarile vestice se pregatesc sa-si redeschida economiile aproape paralizate dupa perioada de blocaj cauzata de pandemia Covid-19. Incurajate de scaderea valului de imbolnaviri, state precum Italia, Austria sau Germania au decis sa ridice treptat restrictiile pentru a-si relua activitatea economica, dar…

- Muncitorii romani care au plecat in urma cu o saptamana de pe aeroportul din Cluj Napoca in Germania, la cules de sparanghel, erau gata organizati in momentul aparitiei ordonantei militare care a reglementat zborurile

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a declarat, pentru AGERPRES, ca au fost anulate cursele charter care urmau sa transporte, in cursul zilei de vineri, muncitori sezonieri spre Germania. Potrivit sursei citate, prima aeronava trebuia sa decoleze la ora 13,00, spre Baden-Baden,…

- Agricultorii și fermierii din Germani rasufla ușurați, dupa ce joi guvernul federal a anunțat ca li se va permite muncitorilor sezonieri sa intre in țara, pentru a ajuta la recoltatul fructelor și al legumelor, noteaza Reuters.Germania primeste in fiecare an aproximativ 300.000 de lucratori sezonieri…

- In plina pandemie, Germania va permite muncitorilor straini sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin. Ministerul german al Agriculturii a anuntat joi ca a ajuns la un acord cu Ministerul de Interne pentru a permite unui numar de de pana la…