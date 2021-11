Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Galați și-a pus amantul sa-i ucida soțul italian, care o salvase dintr-un bordel. Femeia de 32 de ani spune ca a vrut doar sa-l pedepseasca pe italianul de 64 de ani pentru bataile pe care i le aplica din gelozie.

- Dana Iftode, o tanara de 24 de ani, trece prin momente delicate, asta dupa ce și-a inșelat soțul cu cel mai bun prieten, iar acum amantul o șantajeaza cu fotografii indecente pe care chiar ea le-a trimis. Cum a reacționat partenerul de viața la aflarea veștii și ce iși dorește acum tanara pentru viitorul…

- Presa din Italia a vuit aceste zile la aflarea cutremuratoarei relatari despre un barbat care a zidit cadavrul mamei sale intr-un dulap din dormitor pentru a-i lua in continuare pensia. Acesta a fost denuntat politistilor de o infirmiera din Romania.

- Un italian a depus plangere impotriva romancei cu care a avut o relație. Acesta l-a amenințat ca ii va arunca in aer mașina și casa.Romanca, acuzata in Italia de violența domesticaCarabinierii din Roccasecca o cerceteaza pe romanca in stare de libertate. Femeia, care locuiește la Roma, este acuzata…

- Brigitta Dachmann avea 29 de ani si devenise cunoscuta ca designer de palarii. Dupa ce a participat la festivalul de muzica Electric Castle, a suferit un anevrism cerebral si a intrat in moarte cerebrala, iar familia a luat decizia sa ii doneze organele.

- O romanca din Galați este pe cale sa ajunga in topul celor mai bogați romani, alaturi de frații Micula sau Ion Țiriac. Femeia este casatorita cu un american, iar acum urmeaza sa divorțeze. Ar putea pleca cu cateva miliarde de dolari din casnicie. O romanca ar putea deveni miliardara Este vorba despre…

- O romanca din Galati poate deveni miliardara: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuti investitori de pe Wall Street, care a castigat 20 mld. dolari si care pariaza acum ca Romania pierde procesul cu...

- Sotia ambasadorului Greciei in Brazilia, Kyriakos Amiridis, pe care a pus sa fie asasinat in 2016 de amantul ei, un politist care a marturisit crima, a fost condamnata la 31 de ani de inchisoare, iar acesta din urma la 22 de ani de inchisoare, a fost anuntata duminica o sursa judiciara, noteaza AFP.…