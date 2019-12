O romanca din Diaspora isi investeste banii in reimpadurirea Muntilor Fagaras

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca plecata din tara de peste doua decenii a decis sa investeasca din banii castigati in Marea Britanie in arbori pe care sa ii planteze in Muntii Fagaras, acolo unde hotii de lemn au defrisat masiv creste intregi. Isi spune Nico de Transilvania, pentru ca acolo a crescut, este muzixian, DJ in…

- Ea se numește Nicoleta Carpineanu și este originara din Zalau, insa acum traiește in Anglia de 21 de ani. Aflata in Brighton, Nicoleta a invațat sa mixeze pe muzica romaneasca, aceasta fiind modalitatea ei de a menține legatura cu țara in care s-a nascut. Acum, numele ei de artist este Nico de Transilvania,…

- Nicoleta Carpineanu, o artista, originara din Zalau, a reușit, prin imbinarea talentului sau artistic, cu dorința arzatoare de a face bine pentru natura sa, planteze 15.000 de copaci in Munții Fagaraș. Nico de Transilvania, o artista plecata in Anglia in urma cu 21 de ani, a reușit cu bani stranși de…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca drepturile romanilor din Marea Britanie vor fi protejate in cazul unui Brexit cu acord sau fara. Președintele a mai afirmat ca din discuțiile pe care le-a avut cu ultimii doi prim-miniștrii britanici reiese ca se dorește protejarea drepturilor bilateral, conform…

- Ziarul Unirea Deputatul PSD Catalin Radulescu alias „Mitraliera”, mitraliaza: „Votul in Diaspora a fost fraudat, Serviciile sunt de vina” Deputatul PSD Catalin Radulescu alias „Mitraliera”, mitraliaza: „Votul in Diaspora a fost fraudat, Serviciile sunt de vina” Catalin Radulescu a declarat ca votul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica seara, la sosirea la sediul central al partidului, ca in opinia au fost 100% fraude la votul in Diaspora. El a explicat ca ritmul de vot din unele ore a fost prea mare raportat la numarul de secții și ca nu se poate sa fie doua voturi pe minut in…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 16.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 234.908 romani in turul II la alegerile prezidentiale. Se inregistreaza cu 20% mai multe voturi in strainatate fața de primul tur. Clasamentul țarilor unde s-a votat cel mai multe este:Marea…

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…