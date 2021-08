O româncă din Afganistan surprinde: Nu vrea să plece din țara preluată de talibani și susține că se simte în siguranță O tanara din Romania care lucreaza de 7 ani in Afganistan, la o organizatie umanitara, nu vrea sa paraseasca tara, spunand ca, deocamdata, se simte in siguranta acolo unde este si considera ca zona aeroportului din Kabul este mult mai periculoasa. In momentul realizarii interviului pe una dintre retelele de socializare, tanara a spus ca doreste sa-si pastreze anonimatul pentru siguranta sa si ca nu are fotografii de data recenta din Kabul, pentru ca nu doreste sa riste.



