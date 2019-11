O româncă, desfigurată cu acid de soțul ei cipriot pentru că dorea să divorțeze O romanca in varsta de 40 de ani a ajuns in stare grava la spital, desfigurata si cu arsuri pe tot corpul, dupa ce sotul sau cipriot, in varsta de 57 de ani, a atacat-o cu acid. Barbatul a fost retinut si a recunoscut fapta, precizand ca i-a spus sotiei de la inceput ce urmeaza sa faca, daca va dori vreodata sa divorteze de el. Barbatul in varsta de 57 de ani a fost audiat de instanța de la Limassol si a recunoscut totul si nu a formulat obiectii asupra mandatului de arestare. Suspectul greco-cipriot a aparut in fața instanței din Limassol prima data fara avocat, insa vineri a fost reprezentat.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

