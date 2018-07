Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a murit intr-un incendiu in Italia. Apartamentul in care locuia femeie, situat in localitatea Brunico din regiunea Alto Adige, a ars in totalitate. Alte 6 persoane ranite sau intoxicate cu fum au fost transportate la spital, citeaza Rotalianul.com presa locala. Marți dimineața, in jurul orei…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte peste 70 au fost ranite intr-un incendiu izbucnit joi dimineata in cel mai mare targ sub cerul liber din capitala kenyana Nairobi, a anuntat un responsabil al Ministerului de Interne al Kenyei, scrie agerpres.ro.

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.

- Tragedie aseara in comuna Obarsia Closani, judetul Mehedinti, acolo unde doua persoane, soț și soție au fost lovite de un fulger, in timp ce... The post Soț și soție loviți aseara de fulger. Barbatul a murit și femeia este la spital, in stare grava appeared first on Renasterea banateana .

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete.

- Tragedie pentru familia unor romani! Un barbat și o femeie, soț și soție, au murit intr-un teribil accident produs sambata seara, in apropiere de localitatea Bernalda, provincia Matera, sudul Italiei. Cei doi romani se aflau intr-o masina Lancia Lybra, care s-a lovit violent de alte doua automobile.Cei…

- Un barbat de 30 de ani a murit pe loc, iar alte patru persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul a avut loc ieri noaptea in apropiere de satul Solocani, din raionul Soroca. Potrivit politiei, automobilul era condus de un tanar de 23 de ani.