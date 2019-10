Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 octombrie, este zi de doliu intr-un oras din Italia, in semn de respect fata de tragedia de miercuri, 9 octombrie. Atunci, Mihaela Roua, o romanca de 32 de ani, a fost ucisa cu brutalitate de iubit.

- In acel moment, fata s-a enervat atat de tare ca a scos o foarfeca și l-a injunghiat direct in piept, scrie antena3.ro. Citeste si Un barbat si-a injunghiat sotia in plina strada, apoi s-a sinucis Tragedia a avut loc pe o strada din Zhumadian, China. Zhang a fost dus de urgența la spital,…

- Alessia Marcuzzi (46 de ani), fosta soție a lui Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, e cea mai noua participanta la ediția VIP a „Insulei Iubirii” din Italia. CFR CLuj - Lazio e liveTEXT AICI! Alessia și Simone s-au desparțit in octombrie 2012, dar carierele celor doi nu au fost deloc afectate.…

- Incident pe un șantier de construcții din Italia unde o macara a scapat de sub control. Accidentul a avut loc la un complex rezidențial care se construiește in Frosinone, in regiunea Lazio. Doi romani au fost raniți. The post Accident de munca in Italia: Mai mulți romani, implicați appeared first on…

- O tanara in varsta de 20 de ani a fost arestata de poliția mexicana dupa ce și-a injunghiat mortal bebelușul nou-nascut. Tragedia a avut loc in urma cu cateva zile in localitatea Caoba. Melany Paulina N. l-a injunghiat pe bebelușul pe care abia il nascuse. Acesta l-a injunghiat de mai multe ori in torace…