Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii nu sunt siguri in privinta datei la care a fost ucis Adrian Murphy, un irlandez celebru in Marea Britanie, campion de dans. Potrivit presei britanice, acesta ar fi fost ucis probabil pe 2 iunie, anul trecut, in apartamentul acestuia de la etajul 17, din Battersea, in sudul Londrei. El ar…

- Diana Cristea, o tanara romanca de 18 ani din Marea Britanie, este judecata de un tribunal londonez, dupa ce a fost acuzata de crima. Romanca, ajutata de iubitul ei, un englez de 25 de ani, ar fi ucis un mare campion irlandez de dans.

- Aurora Iacomi este o romanca in varsta de 32 de ani, care lucra in calitate de agent de curațenie in Anglia. Ea a fost condamnata ieri, 23 septembrie, la inchisoare pentru ca a pus detergent in cafeaua șefei sale, din „razbunare”, scrie BBC, citata de Digi24.Aurora Iacomi a susținut in timpul procesului…

- Cartile si manuscrisele vechi, inclusiv opere ale lui Galileo Galilei, Isaac Newton si ale pictorului Francisco Goya, care au fost descoperite in Neamt erau intr-un garaj, intr-o zona peste care fusese turnata placa de beton, operele fiind puse in niste pubele. Anchetatorii au stabilit ca acestea…

- FC Romania, echipa de fotbal din Chesunt, susținuta de comunitatea de romani din Marea Britanie, care a reușit din 2016 pana in prezent o performanța uimitoare și care joaca in prezent in Divizia Centrala de Sud a Ligii Isthmian intrase in cea mai neagra perioada de la inființare. Criza pandemica a…

- Cei doi romani, Ilcic, de 19 ani, si Ioan, de 24 de ani, au intrat in atentia autoritatilor engleze la sfarsitul anului trecut, dupa ce s-au primit detalii importante despre o tanara de numai 20 de ani pe care acestia o exploatau in Plumstead, cartier de la periferia Londrei. Conform News Shopper, tanara…